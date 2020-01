Di Maggio: grave stravolgere messaggio Ministro per delegittimare Corpo (Di giovedì 9 gennaio 2020) Roma – Ritengo grave, oltreché sconfortante, quanto riportato oggi da un quotidiano romano che ha voluto stravolgere quello che è un dato di realtà, più che condivisibile, espresso dal Ministro degli Interni Luciana Lamorgese, rispetto alla necessità di prestare servizio in strada in uniforme, per delegittimare in modo specifico il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, adducendo all’inopportunità dell’utilizzo dei fratini o di abiti civili da parte degli appartenenti a questo Corpo. L’utilizzo di “jeans, felpa e fratino” da parte di una componente dei “cari vigili romani”, rappresenta, come già ribadito in più occasioni, una mera fase di transizione, in attesa del nuovo approvvigionamento dei capi di vestiario. E’ quindi del tutto evidente che il mancato utilizzo dell’uniforme non è dettato da scelte di comodità o per motivi ... Leggi la notizia su romadailynews

