Dati sempre al sicuro col gruppo di continuità Tecnoware Exa Plus 1500 scontato del 23 % su Amazon (Di giovedì 9 gennaio 2020) Molti utenti domestici, ma anche molti professionisti, probabilmente non sanno cos’è un UPS o gruppo di continuità, o ne hanno una vaga idea, ma non ne hanno mai preso in considerazione l’acquisto, eppure si tratta di un accessorio davvero utilissimo. In caso di improvvisa assenza di elettricità infatti avere il proprio computer connesso a un UPS consentirà di avere il tempo di salvare tutto il proprio lavoro prima dello spegnimento, evitando così perdite di Dati che a volte possono anche essere assai gravi. Oggi su Amazon è possibile dotarsi del Tecnoware Exa Plus 1500, un UPS da 1500 VA in grado di garantire fino a 30 minuti di autonomia con un PC connesso (varia a seconda della configurazione hardware della macchina ovviamente). Grazie allo sconto del 23% è possibile risparmiare 70 euro sul costo, che scende così da 299 a 228,99 ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

