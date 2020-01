Cesaro fa a pezzi la Ciarambino: “Hai offeso mio padre, pensa a tuo marito” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Armando Cesaro, attacca la collega del M5s, Valeria Ciarambino, che su Facebook lo appella come “figlioletto di Gigino ’a purpett” accusandolo di aver “inciuciato con De Luca”. ”Cara Valeria Ciarambino”, scrive su Facebook Armando Cesaro, “Hai tirato in ballo mio padre ed un’altra sfilza di nomi per rispondere a quello che ti avevo chiesto nei limiti della dialettica politica. Di rimando, potrei citare il metodo attraverso cui hai trovato un lavoro a tuo marito all’interno del Movimento oppure, sempre a proposito di padri, quel Tonino Di Maio che pure conosci bene, essendo compaesano tuo. Insomma, come vedi, potremmo perdere le giornate a parlare di quello che hanno fatto gli amici e i parenti dell’uno e dell’altro, ma ti prego, restiamo sul pezzo, perché è quello che interessa ai cittadini. Non ... Leggi la notizia su anteprima24

