Caso Gregoretti, Gasparri (presidente della Giunta delle immunità) propone il no al processo a Salvini. M5s chiede rinvio del voto (Di giovedì 9 gennaio 2020) Gregoretti, Gasparri (presidente Giunta immunità): “No processo a Salvini” Oggi – giovedì 9 gennaio 2020 – in Senato è in corso una riunione della Giunta delle immunità sul Caso della nave Gregoretti, per il quale l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini rischia di finire a processo: nella sua relazione, però, il presidente della Giunta Maurizio Gasparri ha proposto di respingere la richiesta del tribunale dei ministri di Catania di autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega. Il senatore del M5s Mattia Crucioli ha chiesto invece di rinviare il voto della Giunta delle immunità del Senato sull’autorizzazione a procedere, tenendo conto della sospensione delle attività delle commissioni di Palazzo Madama prevista dalla Conferenza dei capigruppo dal 20 al 26 gennaio per via delle elezioni regionali del 26. E’ stato chiesto ... Leggi la notizia su tpi

