Aereo caduto in Iran: secondo gli Usa è stato abbattuto da un missile (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’Aereo ucraino precipitato qualche giorno fa potrebbe essere stato abbattuto da missili anti-Aereo Iraniani. Questa sarebbe la tesi dei servizi segreti statunitensi, come riportato da Newsweek. A quanto pare questa sarebbe una tesi condivisa dall’intelligence Usa, l’intelligence irachena ed il Pentagono. Per ora nulla di certo, anche perché non è ancora stata autorizzata la visione delle scatole nere dell’Aereo. Si parla di terrorismo? A non escludere la possibilità che no si sia trattato affatto di un guasto tecnico sono le autorità ucraine, che comunque invitano alla prudenza ed a non annunciare fatti non certi. Potrebbe essersi trattato di una bomba o di un missile e dunque in quel caso si parlerebbe di terrorismo. Nell’incidente sono morte 176 persone. L'articolo Aereo caduto in Iran: secondo gli Usa è stato abbattuto da un missile proviene da The Social Post. Leggi la notizia su thesocialpost

