Uomini e Donne: il nuovo tronista è un noto ex gieffino? Le ultime indiscrezioni (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il prossimo tronista di Uomini e Donne potrebbe essere un noto ex gieffino. Ecco tutti i dettagli. Uomini e Donne: presto un nuovo tronista La nuova stagione di Uomini e Donne ha avuto un trono classico davvero molto movimentato. Questa volta non si sono seguiti percorsi prestabiliti o rispettati tempi televisivi ma è successo tutto in modo molto improvviso e spontaneo. Prima Sara Tozzi ha lasciato il trono dopo qualche puntata, poi Alessandro Zarino ha scelto all’improvviso Veronica ma lei ha rifiutato e si è seduta sul trono per poi lasciarlo tre settimane dopo per tornare da Alessandro. Infine, Giulia Quattrociocche ha scelto all’improvviso Daniele Schiavon. L’unico sopravvissuto di questa prima parte di programma è Giulio Raselli. Quest’ultimo era corteggiatore di Giulia Cavaglia, la quale ha scelto il suo rivale Manuel Galiano. Poi ha partecipato come ... Leggi la notizia su kontrokultura

matteorenzi : Visitando le missioni dei nostri soldati all’estero ho conosciuto storie bellissime e stretto mani di donne e uomin… - matteosalvinimi : Silenzio assoluto dal ministro della giustizia, mentre il Pd di Bonaccini ci regala i porti aperti, la cancellazion… - matteosalvinimi : Il 26 gennaio in Emilia-Romagna voteranno donne e uomini, non uccellini o pesci, è questo il bello. A sinistra viv… -