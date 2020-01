Un bandiera bianca sui siti Unesco dell’Iran: il progetto di un architetto iraniano per chiedere la pace (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Una bandiera bianca sui siti Unesco dell’Iran: il progetto di un architetto iraniano “Se l’Iran colpisce qualche americano o dei beni americani, abbiamo preso di mira 52 siti iraniani (che rappresentano i 52 ostaggi americani presi dall’Iran molti anni fa), alcuni di altissimo livello e importanti per l’Iran e la cultura iraniana, e quegli obiettivi, e l’Iran stesso, saranno colpiti molto velocemente e molto duramente. Gli Stati Uniti non vogliono più minacce!”. Un tempestoso tweet di Donald Trump minaccia uno tra i più ricchi e importati patrimoni culturali al mondo, il tutto nella cornice ormai nota di un conflitto bellico tra Stati Uniti e Iran che, se non è ancora ufficialmente iniziato, spaventa a tutte le latitudini. Ecco i siti culturali patrimonio dell’Unesco che andrebbero persi se Trump bombarda l’Iran I Pasdaran, le Guardie della Rivoluzione iraniana, tramite il ... Leggi la notizia su tpi

