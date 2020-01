Tpl: Mit, alle Regioni 2,2 mld per acquisto bus ecologici (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma, 8 gen. (Adnkronos) – Sono stati stanziati alle Regioni 2,2 miliardi di euro per l’acquisto di nuovi bus ecologici adibiti al trasporto pubblico locale e alle relative infrastrutture, sulla base delle disposizioni del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile. L’obiettivo, si legge in una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è quello di rinnovare il parco dei bus con mezzi meno inquinanti (elettrici, a metano o a idrogeno) e più moderni. riducendo la l’età media del parco vetture per promuovere il miglioramento della qualità dell’aria, ricorrendo a tecnologie innovative in linea con gli accordi internazionali e con le disposizioni normative della Unione Europea.“In tante città d’Italia, soprattutto nella pianura padana ma non solo, è emergenza smog. Non possiamo permetterci di continuare a respirare ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

