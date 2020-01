Terremoto in tempo reale, trema la terra in Sicilia, scossa nel messinese (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha registrato una lieve scossa sulla costa nord orientale della Sicilia in provincia di Messina. L’evento sismico, di magnitudo 2.3, è stato registrato alle ore 1,15 italiane in mare a una distanza di 12 chilometri dalla terra ferma. I comuni vicini all’evento sismico che hanno avvertito la scossa sono stati i seguenti: Oliveri, Patti, Falcone, Terme Vigliatore, Montagnareale, Furnari, Gioiosa Marea e Rodì Milici tutti comuni in provincia di Messina. Secondo le notizie arrivate dall’isola l’evento sismico non ha provocato danni né a cose né a persone. La Sicilia è una delle regioni italiane a più alto rischio sismico. Sono molto frequenti i terremoti soprattutto in provincia di Catania anche per la presenza del vulcano Etna, uno dei più attivi in Europa. Nella notte non sono state registrate nella zona ... Leggi la notizia su baritalianews

