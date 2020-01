Silvio Horta | morto a 45 anni creatore di Ugly Betty | “Si è suicidato” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Lo sceneggiatore e creatore di ‘Ugly Betty’, Silvio Horta, trovato morto all’interno di un motel di Miami. Aveva soltanto 45 anni, suicidio molto probabile. Un lutto gravissimo riguarda il noto telefilm ‘Ugly Betty‘. Il creatore della serie, Silvio Horta, è scomparso a soli 45 anni di età. Purtroppo si è suicidato, in base a quanto … L'articolo Silvio Horta morto a 45 anni creatore di Ugly Betty “Si è suicidato” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

POPCORNTVit : È morto Silvio Horta, il creatore di Ugly Betty: si è suicidato a 45 anni - GiacoB : distrutto per la morte di silvio horta a cui sarò eternamente grato per ugly betty che porterò per sempre nel mio cuore - AleSalvi12 : RT @Ceravolc: E' morto Silvio Horta, lo sceneggiatore del film del 1998 'Urban Legend'. Del film si era occupato di recente @RadioProzac St… -