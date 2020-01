Rula Jebreal sarà ospite di Amadeus al Festival di Sanremo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Rula Jebreal ha avuto il lasciapassare dalla Rai per essere ospite della settantesima edizione del Festival di Sanremo. La giornalista palestinese era stata invitata da Amadeus come ospite, ma dopo aver annunciato il suo nome, centinaia di utenti (e non solo) hanno mostrato il loro disappunto per questa scelta, sottolineando il fatto che l’ospitata della donna avrebbe portato la politica all’interno del Festival. Nei giorni scorsi, quindi, era stato comunicato che la giornalista non avrebbe partecipato più al grande spettacolo. La bocciatura di Rula Jebreal, però, non è durata molto. Come si legge sul sito dell’Ansa, infatti, la giornalista palestinese ha avuto il via libera dalla Rai per salire sul palco dell’Ariston. La decisione è arrivata dopo una riunione tra Fabrizio Salini, amministratore delegato, Teresa De Santis (direttrice di Rai1) e il ... Leggi la notizia su trendit

