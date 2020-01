Rita Pavone torna a Sanremo dopo 48 anni: scoppia la polemica (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sono stati giorni difficili per Rita Pavone, dopo l’annuncio della partecipazione nella categoria Big del prossimo Festival di Sanremo, in programma dal 4 all’8 di febbraio. Rita Pavone torna a Sanremo: esplode la polemica La 74enne cantante torinese (naturalizzata svizzera) in seguito alla notizia del suo ingresso in gara è stata subissata di insulti sui propri canali social. A pesare su Rita Pavone sono le accuse di simpatie sovraniste e di razzismo, causate negli anni dal suo uso “ingenuo” dei social network. In molti ricordano il tweet di Rita Pavone contro Greta Thunberg, oltre alla polemica di 2 anni fa in seguito alla tappa romana del tour dei Pearl Jam. A rincarare la dose poi ci ha pensato il tempismo dell’annuncio, avvenuto mentre era ancora accesa la polemica sulla possibile esclusione della giornalista Rula Jebreal, che alla fine interverrà sul palco del Teatro ... Leggi la notizia su thesocialpost

matteosalvinimi : Oggi il nuovo nemico della sinistra è... Rita Pavone?????? Non ci sono più i comunisti, seri, di una volta. - frankiehinrgmc : Rita Pavone. Rita. Pavone. - IlContiAndrea : Quindi Tosca e Rita Pavone sono i due Big che si aggiungono ai 22 già annunciati #Sanremo2020 #IsolitiIgnoti -