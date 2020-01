Prescrizione: domani vertice a Chigi, Pd guarda a Conte ‘mediatore’ (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma, 8 gen. (Adnkronos) – Convocato in un primo momento alle 3 del pomeriggio, poi slittato alle 18 e 30, si terrà domani il primo vertice dell’anno a palazzo Chigi. Quello sul nodo Prescrizione sul quale Pd, Italia Viva e Leu si trovano allineati nella richiesta di ‘equilibrare’ la riforma Bonafede per evitare il rischio di un ‘fine processo mai’. I dem confidano in una maggiore flessibilità, rispetto a quella sin qui avuta, da parte del guardasigilli e soprattutto nella capacità di farsi mediatore da parte del presidente Giuseppe Conte. Il premier Conte si è incaricato di produrre un compromesso e “noi abbiamo fiducia nel suo lavoro”, ha detto anche stasera a margine di un’iniziativa elettorale in Calabria, il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.Nel pomeriggio si erano diffuse indiscrezioni -non confermate però ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

