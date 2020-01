Milly Carlucci a Blogo: "Il cantante mascherato è andato bene in tutto il mondo, da parte di Rai atto di fede nella creatività" (VIDEO) (Di mercoledì 8 gennaio 2020) "Il desiderio di fare qualcosa di nuovo io ce l'ho sempre, ma devi trovare l'occasione e il formato. Non è facile convincere l'azienda su qualcosa che è totalmente diverso dal solito. Qui la fortuna è stata aver trovato un successo immediato, grosso e internazionale. È andato bene ovunque... questo non garantisce niente, ma... puntiamoci (...) È un atto di fede nella creatività". Milly Carlucci racconta così ai microfoni di Blogo la genesi di Il cantante mascherato, format internazionale (nasce in Corea) che debutterà in Italia su Rai1 venerdì prossimo. Il cantante mascherato su Rai1 con Milly Carlucci, conferenza stampa in diretta Milly Carlucci a Blogo: "Il cantante mascherato è andato bene in tutto il mondo, da parte di Rai atto di fede nella creatività" (VIDEO) pubblicato su TVBlog.it 08 gennaio 2020 16:50. Leggi la notizia su blogo

Raiofficialnews : “#IlCantanteMascherato è per me una vera scommessa. La caratteristica del programma è la segretezza dei protagonist… - Raiofficialnews : “#IlCantanteMascherato è un complesso mosaico: un nuovo programma, una vera e propria startup, un gioco pensato per… - milly_carlucci : La nostra Ambasciatrice del Pubblico @SignoraRossella ! Siete pronti a scoprire chi c’è sotto la maschera ? Venerdì… -