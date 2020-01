M5S espulsioni per chi non restituisce: la marcia indietro di Di Maio (Di mercoledì 8 gennaio 2020) M5S espulsioni, alla fine Di Maio ha fatto marcia indietro. Nessuna ci sarà per il momento nessuna espulsione per i deputati e senatori M5S non in regola con i rimborsi al Movimento. Il collegio dei Probiviri si limiterà ad inviare una comunicazione di “messa in mora” a chi non è in regola, dando dieci giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione. Insomma, la paura della “diaspora” ha fatto cambiare idea ai vertici del Movimento, già in difficoltà dopo gli addii degli ultimi giorni, quello del ministro Fioramonti su tutti, e la “rumorosa” espulsione di Gianluigi Paragone. M5S espulsioni: dieci giorni per mettersi in regola ed evitarla I parlamentari non in regola con i rimborsi al Movimento sono 47. I “morosi” hanno ricevuto una comunicazione ufficiale del Movimento in cui si rileva il mancato rispetto dello Statuto dei 5 ... Leggi la notizia su urbanpost

