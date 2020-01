Lo scontro Usa-Iran è già in fase calante? (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Trump durante la conferenza stampa sull’Iran (foto: ERIC BARADAT/AFP via Getty Images) In una conferenza stampa durata meno di 10 minuti, Donald Trump ha accusato l’ex presidente Obama di aver fornito all’Iran i fondi per sferrare l’attacco missilistico di mercoledì e ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno missili “letali” e “veloci” ma che vorrebbe evitare di usarli, poiché il regime di Teheran sembra “indietreggiare” rispetto alle dichiarazioni bellicose dei giorni scorsi. Ad ogni modo, gli Stati Uniti imporranno nuove sanzioni all’Iran, assicurandosi che il paese non avrà mai un arma nucleare. La Nato – ha aggiunto poi Trump – deve essere più coinvolta in Medio Oriente. È un leader visibilmente affaticato e meno roboante del solito, quello che si è presentato in tv alla nazione nel bel mezzo della crisi più grave con l’Iran degli ultimi 40 anni ... Leggi la notizia su wired

