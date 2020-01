LIVE Atp Cup 2020, 8 gennaio in DIRETTA: nella notte successi di Serbia, Spagna e Polonia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.45 CROAZIA-ARGENTINA: sta per iniziare il primo singolare della sfida, tra Marin Cilic e Guido Pella. 07.40 AUSTRIA-Polonia: vittoria polacca nei due singolari. Kacper Zuk rimonta Dennis Novak e lo supera per 5-7 7-6 (3) 6-3, mentre Hubert Hurkacz vince sempre in rimonta contro Dominic Thiem per 3-6 6-4 7-6 (5). In corso il primo set del doppio ormai ininfluente tra Marach/Melzer ed Hurkacz/Kubot, al momento sul 5-5. 07.35 Spagna-GIAPPONE: gli iberici vincono i due singolari nella sfida che valeva la vetta del Gruppo B. Roberto Bautista supera Go Soeda per 6-2 6-4, mentre Rafael Nadal batte Yoshihito Nishioka per 7-6 (4) 6-4. Sta per iniziare il doppio con Carreno-Busta/Nadal contro McLachlan/Nishioka. 07.30 Serbia-CILE: successo dei balcanici per 2-1, con sfida già decisa dopo i singolari. Dusan Lajovic ha battuto Nicolas Jarry per 6-2 ... Leggi la notizia su oasport

