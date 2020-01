L'Iran risponde ai raid di Trump Missili su due basi Usa in Iraq (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Circa 35 Missili hanno colpito due basi militari statunitensi in Iraq. I Pasdaran rivendicano e avvertono: "Se reagite colpiremo anche Israele, Dubai e Usa". Trump parla alla Nazione: "Per ora tutto bene, valutiamo i danni" Segui su affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

