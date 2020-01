Lady Gaga stuprata ripetutamente a 19 anni: “Mi tagliavo, mi lanciavo contro il muro” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Lady Gaga apre un altro cassetto del suo doloroso passato e lo fa da Oprah Winfrey, la conduttrice televisiva più amata dagli americani (una specie di divinità per i media a stelle strisce). La cantante ha infatti preso parte ad una tappa del tour della star televisiva e si è raccontata in un’intervista estremamente personale e quanto mai viscerale. Per la prima volta, infatti, Gaga ha raccontato con dovizia di dettagli gli abusi subiti quando aveva 19 anni e i terribili anni immediatamente successivi fatti di autolesionismo e richieste di aiuto. Lo stupro e il disturbo da stress post traumatico “Sono stata stuprata ripetutamente quando avevo 19 anni, ho anche sviluppato un disturbo da stress post-traumatico come conseguenza di quanto accaduto e per non averlo metabolizzato”. Lady Gaga esordisce così, gelando tutti. Non è la prima volta che la cantante mette le parrucche da ... Leggi la notizia su thesocialpost

