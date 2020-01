La Solot lancia un bando per la selezione di progetti culturali e performativi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – La Solot Compagnia Stabile di Benevento è lieta di annunciare la pubblicazione di un bando per la selezione di progetti artistici e culturali in genere, da svolgersi al Nuovo Teatro Mulino Pacifico nell’anno 2020. Il bando è aperto a singoli artisti o gruppi. Possono essere presentati progetti performativi, letterari, mostre, seminari, in genere progetti culturali da realizzare negli spazi del Mulino Pacifico. La Compagnia offrirà a ciascun Artista\Gruppo, selezionati a suo insindacabile giudizio, la consulenza e assistenza per sviluppare il progetto, la promozione dello stesso; a tal fine saranno messi a disposizione la struttura organizzativa, la sala destinata agli spettacoli e gli altri spazi, le attrezzature tecniche, compatibilmente con lo svolgimento delle altre attività della Solot. Gli Artisti\Gruppi dovranno inviare la propria ... Leggi la notizia su anteprima24

