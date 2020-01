Giulia Provvedi Instagram, provocante e bollente in un reggiseno di pizzo bianco (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Giulia Provvedi è la gemellina bionda del dinamico duo Le Donatella. Le due sono molto legate e affiatate tant’è che hanno un unico profilo Instagram dove intrattengono i loro amati fan. Spesso e volentieri pubblicano foto e video in coppia molto sensuali, ma questa volta il faro è puntato solo su Giulia. Uno degli ultimi post infatti la vede protagonista con un look che toglie il fiato. Inutile dire che nel giro di poco tempo ha conquistato un gran numero di like e commenti. La bella Giulia sa davvero che lasciare tutti a bocca aperta. Leggi anche: Wanda Nara Instagram, più bollente di un film a luci rosse: «Che fondoschiena!» Giulia Provvedi e il suo successo Le Donatella si sono fatte conoscere prima a X-Factor e poi con la loro vittoria all‘Isola dei famosi. Da quel momento il loro successo è stato inarrestabile, sono diventate le più amate del web di Instagram e anche ... Leggi la notizia su urbanpost

Noovyis : (Giulia Provvedi: via la maglia e resta in intimo. Ma la foto ‘hot’ non sfugge al fidanzato…) Playhitmusic -… - zazoomnews : Giulia Provvedi: via la maglia e resta in intimo. Ma la foto ‘hot’ non sfugge al fidanzato… - #Giulia #Provvedi:… -