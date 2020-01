Enrico Crosato ha perso la vita a 27 anni per una malattia incurabile (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Enrico Crosato è morto nel giorno dell’Epifania per una malattia incurabile: i residenti di Quinto di Treviso sono in lutto per la perdita del 27enne. Amava gli sport e gli animali, ma poco più di un anno fa i medici gli avevano diagnosticato un male incurabile. La notizia si è diffusa velocemente per il piccolo paese e la famiglia di Enrico è diventata molto conosciuta in brevissimo tempo. I funerali del giovane di 27 anni si tengono venerdì 10 gennaio. Enrico Crosato, la malattia incurabile Un’intera famiglia distrutta per la perdita di un giovane di 27 anni: Enrico Crosato era affetto da una malattia incurabile. Amante degli sport come il fratello Devis, Enrico ha vestito per anni la maglia numero 9 dello Sporting Quinto, una società di calcio a 5. Il fratello, invece, allenava il settore giovanile ed era fidanzato con una campionessa di salto in lungo outdoor, Martina ... Leggi la notizia su notizie

