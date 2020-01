È iniziata una guerra: e voi, cari sovranisti, siete gli unici a difendere la follia di Trump (Di mercoledì 8 gennaio 2020) È cominciata la guerra, anche se la chiamano pace. È cominciata con l’attacco unilaterale di un pazzo che si è ritrovato a fare il presidente Usa per soddisfare il voto di quelli che votano per vedere l’effetto che fa, è iniziato con un omicidio rivenduto come legittima difesa e continua senza nessuna idea intesta, senza una strategia, senza un’idea chiara che sia una, con gli Usa in fermento che non riescono a tenere sulla stessa linea il Congresso, il Pentagono e il pazzo di cui sopra. Ma lui, mister Trump, dice di affidarsi ai suoi tweet, di lasciare perdere le scartoffie e le regole, che non servono a niente le regole, dice. Un presidente che comunica via Twitter evidentemente fa molta simpatia ai sovranisti, che non si rendono conto di essere i servi dei pensieri sconclusionati di una persona sola: volevano la patria sopra ogni cosa e invece hanno la patria calpestata dal ... Leggi la notizia su tpi

