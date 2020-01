8 Terabyte di dati nella tasca dei pantaloni? SanDisk porta al CES 2020 il più capiente SSD esterno al mondo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Otto Terabyte di spazio di archiviazione in un oggetto così sottile e leggero da poter stare nella tasca dei pantaloni. Un sogno? Quasi, perché in realtà un SSD esterno di questa capacità è stato davvero mostrato da SanDisk in questi giorni al CES di Las Vegas. Purtroppo però al momento si tratta soltanto di un prototipo che non è e probabilmente non sarà in vendita, almeno nell’immediato, ma che in futuro potrebbe portare effettivamente alla realizzazione di prodotti simili. Insomma, al momento si tratta soltanto di un proof of concept, qualcosa che dimostri le capacità tecniche di SanDisk e l’effettiva possibilità di realizzare un prodotto con tali caratteristiche. portarlo poi sul mercato a prezzi umani è un altro paio di maniche, ma come sappiamo ciò che non è possibile oggi, sarà forse possibile domani. Basta trovare la giusta formula all’interno ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

