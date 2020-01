TOTY per FIFA 20: ecco la squadra dell’anno ufficiale di FUT (Di martedì 7 gennaio 2020) Disponibile dallo scorso settembre, FIFA 20 ha portato anche per questa stagione il grande calcio virtuale nell'universo videoludico - qui per recuperare la nostra recensione. E lo ha fatto esibendosi su un po' tutte le piattaforme attualmente in commercio, scendendo sui campi di PC, PlayStation 4, Xbox One e addirittura Nintendo Switch - con una edizione espressamente pensata per la console ibrida della casa di Super Mario. Il publisher Electronic Arts e gli sviluppatori di EA Sports hanno allora messo sul piatto tutta una serie di migliorie per la tradizionale formula di gioco e di novità mai viste, come ad esempio la modalità Volta Football, dedicata al calcio da strada e alla sua affascinante cultura street urban. Il tutto per sfidare a muso duro il rivale eFootball PES 2020. https://youtu.be/MLURoADdwUM Non solo, FIFA 20 punta tutto ancora una volta pure su FIFA Ultimate ... Leggi la notizia su optimaitalia

