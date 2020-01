Tap, in 19 vanno a processo: ulivi espiantati, inquinamento falde e lavori senza permessi. Pm: “Illegittima l’autorizzazione ministeriale” (Di martedì 7 gennaio 2020) I lavori per il gasdotto Tap, nel Salento, sono andati avanti “in assenza di autorizzazioni ambientali, idrogeologiche, paesaggistiche ed edilizie”. E questo perché è considerata “illegittima” l’autorizzazione di compatibilità ambientale rilasciata con il doppio decreto del ministero dell’Ambiente del 2014 e del 2015, in quanto adottata “senza valutazione degli ‘effetti cumulativi’ esterni ed interni”, in violazione di direttive e convenzioni europee. Sono “parimenti illegittime le varianti in corso d’opera non sottoposte a procedura di verifica di esclusione dalla Via e dunque non autorizzate”. È il cuore dell’inchiesta sul gasdotto che dall’Azerbaijan arriva fino in Puglia e che ora si arricchisce di un altro passaggio: nelle scorse ore, a 19 persone è stato notificato il decreto di citazione diretta a giudizio, firmato dal pm Valeria Farina ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

