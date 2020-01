Smog: sciopero treni, revocato per domani in Lombardia lo stop ai Diesel (Di martedì 7 gennaio 2020) Milano, 7 gen. (Adnkronos) – Nonostante i livelli di Smog ancora alti in tutta la regione lo sciopero dei treni indetto dal sindacato Orsa previsto per la giornata di domani costringe la Regione Lombardia a revocare i limiti alla circolazione dei veicolo inquinanti. “A causa dello sciopero regionale del settore ferroviario sono revocate per la giornata di domani, mercoledì 8 gennaio, le misure di limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti per tutta la Lombardia”, riferisce la nota. Potranno dunque circolare i veicoli Diesel fino a Euro 4. L'articolo Smog: sciopero treni, revocato per domani in Lombardia lo stop ai Diesel CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

