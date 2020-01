Reddito di cittadinanza, rischio sospensione per tanti: la nuova regola (Di martedì 7 gennaio 2020) Reddito di cittadinanza, allerta per tutti coloro che ne usufruiscono del sussidio. L’avviso è stato diramato direttamente dall’INPS. Reddito di cittadinanza, c’è un nuovo rischio sospensione per le tante persone che ne usufruiscono. Oltre a chi fa il furbetto come ha dimostrato anche l’ultimissimo Capodanno, il rischio è serio anche per chi non aggiornerà l’ISEE. … L'articolo Reddito di cittadinanza, rischio sospensione per tanti: la nuova regola proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

davidefaraone : Vi ricordate il triennio d’oro 2015-2017 in cui facevamo meglio della Germania? I mille giorni di #Renzi, per esser… - Mov5Stelle : Chissà perché Tv e giornali accendono i riflettori solo sulle anomalie rappresentate dai furbetti (prontamente puni… - Mov5Stelle : #Quota100 è un pilastro dell’Italia di oggi e di domani. Insieme al Reddito di Cittadinanza è stata la prima risp… -