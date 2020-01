Presidio dei cassintegrati davanti ai cancelli della raffineria (Di martedì 7 gennaio 2020) Bari – Hanno improvvisato un falo’ per combattere le temperature gelide e per continuare ad avere la forza di “contrastare un modo di fare irrispettoso e illogico”, dice alla Dire Franco Rizzo, segretario dell’Usb di Taranto che dall’alba di oggi e’ in strada con un centinaio di operai del siderurgico. Hanno occupato i cancelli della raffineria ionica, ostruendo il passaggio dei mezzi pesanti che qui vengono a rifornirsi impedendo il passaggio sulla bretella che collega la strada per Massafra (Ta) alla statale 106. “Siamo qui – spiega il sindacalista – perche’ il governo non ha mantenuto la promessa”. Quale? “Il finanziamento dell’integrazione salariale per i cassintegrati”, replica e puntualizza: “L’Esecutivo aveva promesso di rifinanziare l’integrazione salariale del dieci per ... Leggi la notizia su romadailynews

