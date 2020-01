Pazienza sul Napoli: ”Gattuso non ha la bacchetta magica!” (Di martedì 7 gennaio 2020) Pazienza: la situazione del Napoli è difficile, anche per uno carismatico come Gattuso Michele Pazienza, allenatore ed ex giocatore del Napoli, a TMW Radio durante la trasmissione ‘Stadio Aperto’, ha parlato -tra l’altro- anche del Napoli e di Gattuso. Queste le sue parole: Sul momento Napoli “Gli errori individuali cominciano a pesare tanto, soprattutto se a ogni sbaglio segue un gol degli avversari. La situazione è difficile, anche per uno carismatico come Gattuso. Anche se ieri, dal punto di vista caratteriale, il Napoli qualcosa ha fatto vedere. A Pisa ho allenato dei giocatori che aveva lui l’anno prima e mi hanno parlato di una persona in grado di trasmettere tanto”. Hai giocato in un Napoli in cui c’erano giocatori con le spalle larghe “Erano anni diversi, il Napoli veniva da un fallimento. Eravano all’inizio di un ... Leggi la notizia su forzazzurri

Agenzia_Ansa : Il @Pontifex_it perde la pazienza con un fedele che lo strattona e @matteosalvinimi ironizza senza mai citarlo: sce… - Avvenire_Nei : Giuste proteste di chi non ne può più d'insulti e mistificazioni contro #PapaFrancesco - lucasofri : Sul perdere la pazienza, anche quelli che non dovrebbero mai -