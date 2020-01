“Paolo Ruffini #buffone”: le pesanti accuse di Vanya Stone sul caso Diana Del Bufalo (Di martedì 7 gennaio 2020) Questa sera tornerà nei nostri schermi l’attesissimo programma su Italia1 La Pupa e il Secchione e viceversa, presentato dall’attore, regista e conduttore televisivo Paolo Ruffini. Iniziano già a girare delle indiscrezioni, secondo le quali una Pupa sarebbe stata esclusa dal programma, in quanto ha avuto un fugace flirt proprio con il conduttore. Il rapporto incriminato, risalirebbe esattamente al periodo in cui Paolo Ruffini era fidanzato con la bella Diana Del Bufalo. Chi l’aspirante ‘Pupa’? Scopriamo, intanto, chi è la ragazza misteriosa che avrebbe voluto partecipare al programma televisivo. Si chiama Vanya Stone, una talentuosa romana di 30 anni che nella vita fa la tatuatrice. Abbiamo già sentito parlare di lei in una intervista rilasciata al settimanale Grazia, dichiarando di aver subito delle molestie dal regista Fausto Brizzi. La mancanza di prove ... Leggi la notizia su cronacasocial

trash_italiano : Paolo Ruffini accusato da Vanya Stone: ha tradito Diana Del Bufalo con me, ecco perché non sono a La Pupa e il Secc… - enricoI00 : RT @DonatoEuropa: @bermat British Paolo Ruffini - DonatoEuropa : @bermat British Paolo Ruffini -