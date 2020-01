Nilufar Addata riappare sui social: "Dovevo correggere il mio seno..." - (Di martedì 7 gennaio 2020) Sofia Dinolfo Con queste parole l' influencer Nilufar Addati ha annunciato ai suoi followers su Instagram di essersi rifatta il seno, la giovane ha confessato di provare disagio per via di un décolleté distante ed ascellare Mete turistiche da invidia tra paesaggi innevati e località di mare: così i personaggi del mondo dello spettacolo hanno trascorso le loro vacanze di Natale. Diverse le loro modalità relax tutte assolutamente da invidiare. Una vacanza un po’ diversa è stata quella dell’influencer Nilufar Addati che ha approfittato di questo periodo per sottoporsi ad un intervento chirurgico al seno. Ad annunciarlo è stata lei stessa attraverso la condivisione di alcune stories sulla sua pagina Instagram. La 21enne napoletana ha spiegato ai suoi fan il motivo della sua assenza dai social subito dopo il capodanno: "In questi giorni sono un po’ scomparsa-ha detto la giovane ... Leggi la notizia su ilgiornale

