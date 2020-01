LIVE Dakar 2020, Terza tappa in DIRETTA: Brabec primo nelle moto. Fernando Alonso è quarto dopo 251 km! (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.46 Spettacolari scenari anche per la tappa odierna. Let's be honest here… Who's jealous of this ride?#Dakar2020 pic.twitter.com/1FgfXRg9UT — Dakar RALLY (@Dakar) January 7, 2020 11.42 Primi arrivi per quanto riguarda le moto. Ad imporsi nella tappa odierna è lo statunitense Brabec (Honda). Alle sue spalle il cileno Cornejo Florimo (Honda), staccato di 9’39”, poi lo spagnolo Barreda Bort (Honda), terzo. Quarta piazza per l’argentino Benavides (Honda). 11.19 Dominio tra le moto dello statunitense Brabec (Honda), che dopo 352 km vede salire a 7’43” il margine sul secondo classificato, che ora è il cileno Cornejo Florimo (Honda). Terzo a 7’49” il transalpino De Soultrait (Yamaha). 10.46 Passato Fernando Alonso (Toyota) al rilevamento cronometrico dopo 251 km: per ... Leggi la notizia su oasport

