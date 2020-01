L’affarone che hanno fatto gli abruzzesi votando Lega (Di martedì 7 gennaio 2020) Il buongoverno della Lega si vede dal mattino. O meglio: dal bilancio, quando viene approvato in tempo. E in Abruzzo, dove con il 27.53% il Carroccio è il partito che ha preso più voti, la Lega esprime quattro assessori. Uno di questi è Nicoletta Verì, assessore alla Sanità e ai servizi sociali. Un comparto che dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2020 soffrirà di tagli per 75 milioni di euro nel biennio 2020-2021. E la Lega in Abruzzo taglia 75 milioni alla sanità A denunciarlo è il vicepresidente del Consiglio Regionale Domenico Pettinari (M5S) che in una nota parla di tagli trasversali alla sanità regionale: «meno ricoveri, meno farmaci ospedalieri (taglio 15 mln), meno farmaci convenzionati (taglio 3,7 mln) meno dispositivi medici in dotazione ai reparti (taglio 15,2 mln), anche quelli per scopi diagnostici come Tac ed ecografi, e meno servizi ospedalieri (taglio ... Leggi la notizia su nextquotidiano

neXtquotidiano : L'affarone che hanno fatto gli abruzzesi votando #Lega - gabriellafanc : L’affarone che ha fatto la Sardegna votando Lega - vitovito63 : L’affarone che ha fatto la Sardegna votando Lega -