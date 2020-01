Incidente Valle Aurina, turisti tedeschi travolti da un’auto: le vittime sono 7 (Di martedì 7 gennaio 2020) L’Incidente in Valle Aurina avvenuto domenica 5 gennaio ha portato alla morte di 7 persone. Alla guida dell’auto c’era un giovane di 27 anni, Stefan Lechner, di Chienes, in Alto Adige. Il ragazzo è sconvolto da quanto accaduto. Il numero delle vittime è salito con il decesso della 21enne Julie Sofie Hein, che era ricoverata presso la clinica di Innsbruck in condizioni molto gravi. Purtroppo i danni causati dall’Incidente non le hanno lasciato scampo. Oltre alle vittime, altre dieci persone sono ricoverate, tre delle quali sono in terapia intensiva. sono ricoverati tra Bolzano, Innsbruck e Brunico. Intanto è agli arresti Stefan Lechner ed è stato trasferito presso il carcere di Bolzano. Nelle ore successive alla tragedia il 27enne, evidentemente molto scosso, era stato ricoverato in psichiatria presso l’ospedale di Brunico. Incidente in Valle Aurina, ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

