Eleonora Daniele incinta, aspetta una bambina: standing ovation a “Storie Italiane” (Di martedì 7 gennaio 2020) Eleonora Daniele è incinta. Da tempo voci si rincorrevano sullo stato interessante della popolare conduttrice. Oggi, 7 gennaio 2019, è arrivato l’annuncio in diretta a Storie Italiane. A dare la conferma del lieto evento proprio la 43enne padovana al termine del programma. Dopo il matrimonio nel settembre del 2019 con l’imprenditore Giulio Tassoni, Eleonora Daniele ha voluto condividere con i suoi fedeli spettatori la splendida notizia: «È vero, sono incinta. Aspetto una bambina». Il pubblico in studio ha accolto con entusiasmo e si è alzato in piedi per una standing ovation alla futura mamma, che nel 2001, prima di diventare conduttrice, ha partecipato come concorrente alla seconda edizione del Grande Fratello. Eleonora Daniele è incinta: annuncio a sorpresa in diretta a “Storie Italiane” Eleonora Daniele sarà mamma in primavera. I fan della bionda ... Leggi la notizia su urbanpost

