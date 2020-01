Eleonora Daniele, commozione in studio: “Sono incinta, aspetto una bambina” (Di martedì 7 gennaio 2020) Fortissima commozione in diretta questa mattina per la conduttrice Rai, Eleonora Daniele. La prima donna di Storie Italiane ha infatti annunciato al suo caloroso pubblico, nel pieno della diretta, di essere in dolce attesa. Eleonora Daniele è incinta Nessun indizio particolare prima, tantissimo riserbo e solamente una frase che, letta col senno di poi, avrebbe potuto lasciar immaginare che Eleonora Daniele fosse in procinto di fare un grande annuncio al suo pubblico e proprio così è stato. “Ultimo giorno dell’anno. Fra un po’ arriva il 2020, pronti per nuove emozione“, aveva dichiarato la Daniele in studio a Storie Italiane, il suo salotto mattutino, sul calare del 2019. E forti emozioni, effettivamente, arrivano. Visualizza questo post su Instagram Ultimo giorno dell’anno. Fra un po’ arriva il 2020, pronti per nuove emozioni . Buona notte ... Leggi la notizia su thesocialpost

