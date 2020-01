Concetta di Pasquale muore per mano del marito, sgomento a Catania (Di martedì 7 gennaio 2020) Salvatore Plumari, 90 anni, ha ferito mortalmente con colpi di bastone la moglie, Concetta Di Pasquale, di 79 anni. E’ successo a Catania. Una vita trascorsa insieme, e poi la tragica fine. Forse per una malattia o per i futili motivi di cui parlano gli inquirenti, ma la sostanza non cambia: Salvatori Plumari a 90 … L'articolo Concetta di Pasquale muore per mano del marito, sgomento a Catania proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

