C’era una volta…a Hollywood premiato al Golden Globe (Di martedì 7 gennaio 2020) C’era una volta…a Hollywood premiato al Golden Globe C’era una volta…a Hollywood premiato al Golden Globe Durante la serata della 77esima edizione dei Golden Globe Awards, trasmessa in Italia la notte tra il 5 e il 6 gennaio 2020, il regista e produttore cinematografico (noto per successi come Le iene e Pulp Fiction) Quentin Tarantino si è aggiudicato il riconoscimento assegnato dai membri della Hollywood Foreign Press Association come Miglior film nella categoria musical e commedia per la pellicola C’era una volta a… Hollywood. Oltre a questo, la commedia ha vinto altri due Golden Globes a Miglior sceneggiatura e a Miglior attore non protagonista (per Brad Pitt). Once upon a time in Hollywood è anche tra i favoriti per gli Academy Awards. C’era una volta a… Hollywood Trama: La storia di amicizia tra Rick Dalton – attore famoso negli anni ... Leggi la notizia su termometropolitico

aallara : C'era una volta 'lo specialista' ?? - virginiaraggi : ??C'ERA UNA VOLTA SERGIO LEONE All’Ara Pacis la mostra ‘C’era una volta Sergio Leone”. Roma celebra così i 90 anni… - RaiCultura : Genesis: c'era una volta il progressive. #musica #CondividiLaCultura -