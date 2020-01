Avatar 2: i primi concept art ufficiali del film di James Cameron! (Di martedì 7 gennaio 2020) In occasione del CES 2020 a Las Vegas, James Cameron ha svelato i primi concept art ufficiali di Avatar 2, che non arriverà nei cinema prima del 2021. Avatar 2 comincia a svelarsi nei primi concept art ufficiali che James Cameron ha mostrato, per gentile concessione della Disney, nel corso del CES 2020 di Las Vegas. L'occasione per mostrare in anteprima che aspetto avrà il futuro mondo di Pandora è stata il keynote della casa automobilistica Daimler, che proprio a Las Vegas ha presentato il suo nuovo progetto originale: una Mercedes-Benz ispirata all'universo di Avatar, creata in collaborazione con James Cameron. Il regista, sul palco, ha svelato il nome del veicolo, Vision AVTR, e ha parlato a lungo non solo dell'importanza dell'ecosostenibilità dei veicoli, ma anche di quanto ... Leggi la notizia su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Avatar 2: i primi concept art ufficiali del film di James Cameron! - movieplayer_it : #Avatar2: svelati i primi concept art del film di James Cameron - spaziogames : Che ve ne pare? #Avatar2 -