Ariano Irpino, il sindaco Enrico Franza si è dimesso (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAriano Irpino (Av) – Enrico Franza ha rassegnato le dimissioni. L'annuncio da parte del sindaco di Ariano Irpino è arrivato nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questo pomeriggio presso l'hotel Incontro. Vi hanno preso parte gli assessori insieme ai consigliere, ma fatta eccezione per Giovanni La Vita. Una decisione ferma da parte di Franza che in questi mesi ha dovuto fare i conti con la famigerata "anatra zoppa". Domani mattina saranno protocollate le dimissioni, ma ci saranno 20 giorni per tornare indietro. Nulla di certo al momento, ma l'obiettivo è di evitare il commissariamento.

