Alitalia, il nuovo commissario in audizione: “Non ho ancora un’idea completa”. Lufthansa chiude: “Per ora vogliamo solo partnership” (Di martedì 7 gennaio 2020) “Durante le vacanze ho studiato le carte ma non ho ancora un’idea completa della situazione”. Giuseppe Leogrande, nominato all’inizio di dicembre commissario straordinario di Alitalia con il compito di avviare entro il 31 maggio una nuova procedura di vendita, è arrivato davanti alla commissione Trasporti della Camera senza alcun numero in mano. “Non ho slide da presentarvi con numeri prospettici”, ha spiegato ai parlamentari, che stanno esaminando il decreto con cui il governo ha concesso altri 400 milioni alla ex compagnia di bandiera. “Dobbiamo attendere la stesura del nuovo piano industriale cui metteremo mano nelle prossime settimane e non ho il rendiconto dei commissari che mi hanno preceduto”, ha detto. Annunciando in compenso la nomina di Giancarlo Zeni, che arriva dall’esperienza di amministratore delegato di Blue Panorama, come nuovo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

StefanoFeltri : Aggiornamento sulle condizioni di @Alitalia, volo AZ620 : oltre ai poggiatesta che si staccano, manca pure l’acqua… - AleGrigo1992 : RT @AndreaGiuricin: Come anticipavo, la perdita di #Alitalia peggiora e arriverà a 600 mln di euro nel 2019. Il nuovo prestito ponte di 400… - TutteLeNotizie : Alitalia, il nuovo commissario in audizione: “Non ho ancora un’idea completa”. Lufthansa… -