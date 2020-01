Trump conferma linea dura su Iraq, Iran

Iraq ci saranno "sanzioni enormi" contro Baghdad. Lo ha detto Trump. Il presidente americano ha anche parlato dell'Iran, annunciando che se Teheran attaccherà gli Usa per vendicare l'uccisione del comandante militare Qassem Soleimani ci sarà una "grave rappreseglia" da parte degli Stati Uniti.(Di lunedì 6 gennaio 2020) Se le truppe Usa saranno costrette a lasciare l'ci saranno "sanzioni enormi" contro Baghdad. Lo ha detto. Il presidente americano ha anche parlato dell', annunciando che se Teheran attaccherà gli Usa per vendicare l'uccisione del comandante militare Qassem Soleimani ci sarà una "grave rappreseglia" da parte degli Stati Uniti.(Di lunedì 6 gennaio 2020)

