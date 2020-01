Sci alpino, Coppa Europa 2020: Federico Liberatore fa suo lo slalom di Vaujany (Di lunedì 6 gennaio 2020) Federico Liberatore si è aggiudicato lo slalom di Vaujany (Francia) valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2020. Il nostro portacolori ha chiuso con il tempo complessivo di 1:44.85 con il terzo crono nella prima discesa in 55.09, quindi il migliore nella seconda in 49.76, andando a scalzare dalla vetta il norvegese Atle Lie McGrath che si ferma, quindi, a 21 centesimi dalla vittoria. Completa il podio il tedesco Julian Rauchfuss a 23 centesimi. Quarta posizione per un altro tedesco, Sebastian Holzamm staccato di 88 centesimi, quinta per l’austriaco Adrian Pertl a 1.21, sesta per un altro azzurro, Tobias Kastlunger a 1.48. Completano la top ten il norvegese Bjoern Brudevoll, settimo a 2.03, dopo una buona rimonta ti 8 posizioni nella seconda discesa, quindi ottavo il francese Theo Letitre a 2.04 dopo aver risalito 10 gradini nella seconda manche, quindi nono il nostro Francesco ... Leggi la notizia su oasport

