Sanremo 2020, Rula Jebreal: “L’Italia tollerante fa paura” (Di lunedì 6 gennaio 2020) La 46enne giornalista palestinese, naturalizzata italiana, Rula Jebreal, è al centro delle polemiche dopo la sua esclusione da Sanremo 2020 per decisione della direttrice di Rai 1 Teresa De Santis la quale avrebbe bloccato la proposta avanzata dalla direzione artistica del Festival di portare sul palco del teatro Ariston la testimonianza della donna. Sanremo 2020: la vicenda Rula Jebreal Stando a quanto si apprende, tra la giornalista e Amadeus ci sarebbe stato l’accordo ma per decisione della direzione di Rai 1 tutto sarebbe saltato. In un primo momento, infatti, la giornalista avrebbe partecipato, in qualità di ospite, alla puntata inaugurale della nuova edizione del Festival della Canzone Italiana per parlare di violenza sulle donne: “Avevo iniziato a raccogliere i dati Onu e a preparare il monologo che avrei dovuto presentare nella serata inaugurale. Ho disdetto altri ... Leggi la notizia su notizie

