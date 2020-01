Previsioni Meteo Veneto: alta pressione almeno fino a giovedì prossimo (Di lunedì 6 gennaio 2020) “almeno fino a giovedì prossimo condizioni di alta pressione, in indebolimento martedì ma solo parzialmente; le caratteristiche Meteorologiche salienti saranno l’assenza di precipitazioni, che persiste dal 23 dicembre, e le temperature spesso sopra la media anche di molto specie sui monti“: queste le Previsioni Meteo di Arpa Veneto. Oggi su pianura e Prealpi al mattino alternanza di nuvole e rasserenamenti, dal pomeriggio nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno o poco nuvoloso; sulle Dolomiti sempre sereno o poco nuvoloso. Di sera nebbie locali a sud dell’asse Verona-Treviso. Precipitazioni assenti. Temperature in alta montagna in aumento, nelle valli in calo, sulla pianura con andamento irregolare fino al mattino e in calo dal pomeriggio; variazioni anche sensibili rispetto a domenica, valori molto sopra la media in alta montagna e prossimi alla ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

DPCgov : I colori del bollettino nazionale di criticità e allerta sono il frutto della sinergia tra la rete dei centri funzi… - Nutizieri : Meteo, le previsioni del tempo per l'inizio della settimana - Pietro__Bruno : RT @meteoincalabria: Previsioni meteo in Calabria per il giorno 06/01/2020 -