Parte al mattino presto per un’escursione ma non fa più ritorno (Di lunedì 6 gennaio 2020) Un escursionista di 63 anni è morto cadendo in un dirupo sulle montagne di Settimo Vittone (Torino). Ritrovato il corpo dopo molte ore. Doveva essere un’escursione normale per un uomo abituato alle lunghe camminate, anche quelle più difficili. E invece si è trasformata in tragedia. Muore cadendo da un dirupo un 63 enne di Quincinetto. … L'articolo Parte al mattino presto per un’escursione ma non fa più ritorno proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

