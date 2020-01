Luca Zingaretti ha avuto un incidente in scooter: messo sotto da un’auto (Di lunedì 6 gennaio 2020) Luca Zingaretti coinvolto in un incidente stradale a Roma Tutti i fan di Luca Zingaretti hanno avuto un grande spavento. Qualche ora fa, infatti, il noto attore romano che da anni interpreta il Commissario Montalbano è stato investito da una macchina. L’artista si trovava in sella al suo scooter quando c’è stato l’impatto. Il sinistro è accaduto nella Capitale, per la precisione a Cola di Rienzo, nel quartiere residenziale Prati. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, il consorte dell’attrice Luisa Ranieri è stato catapultato sull’asfalto dopo lo scontro, con il suo motorino, un Kimko People che per sua fortuna ha subito solo dei danni lievi. Anche Zingaretti è rimasto illeso, ma per sicurezza il 58enne è stato immediatamente soccorso dalla persona che era alla guida del veicolo convolto. Il protagonista della fiction ambientata nel ragusano, non si è ... Leggi la notizia su kontrokultura

