Lodovica Comello e le altre: le vip pronte a diventare mamme nel 2020 (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il 2020 è appena iniziato, ma qualcuno ha già la certezza che sarà un anno all’insegna dell’amore e di dolci arrivi. Sono tantissime le vip, italiane ed internazionali, che in questo nuovo decennio si preparano a diventare mamme, non solo per la prima volta. Le mamme italiane: la prima volta di Lodovica Comello Nella notte di Capodanno, qualche vip sapeva esattamente cosa portarsi dietro dal 2019 appena terminato. Le gravidanza iniziate dall’estate appena passata, infatti, regaleranno per il 2020 l’arrivo di un figlio, tra proclami e post pubblici per festeggiare il lieto evento.Tra le vip di casa nostra nei mesi scorsi aveva fatto molto piacere la notizia della prima gravidanza di Lodovica Comello. L’attrice, cantante e conduttrice ha infatti annunciato tramite i social di aspettare un maschietto assieme al produttore argentino Thomas Goldschmidt. Facendo due rapidi calcoli, ... Leggi la notizia su thesocialpost

