LIVE Napoli-Inter 0-0 | Serie A 2020 in DIRETTA | Insigne ci prova da fuori area

13′ Insigne si incunea centralmente e prova il tiro, pallone fuori di poco. 11′ Destro di Lautaro Martinez da fuori area, pallone che finisce lontano dalla porta. 9′ Lukaku si libera di Di Lorenzo e prova il tiro finisce fuori sull'esterno della rete. 7′ Inter che comincia a fare fraseggi bassi e veloci. 5′ Difesa molto alta per il Napoli che rischia il contropiede nerazzurro. 3′ Insigne per Milik che di testa da ottima posizione non trova la porta. 1′ Inizia la partita! 20.42 Le squadre stanno per entrare in campo, tra poco il fischio d'inizio. 20.39 Nessuna squadra ha segnato più gol di Inter e Napoli nel primo quarto d'ora di partita in questo campionato, entrambe a tre. Inter (57) e Napoli (62) sono le due squadre che hanno subito ...

